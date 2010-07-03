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19:17

Нейросеть смогла воссоздать лицо человека по голосу

наука технологии за рубежом

19:17

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Фото: depositphotos/Elnur_

Ученые из Массачусетского технологического университета в США создали нейросеть, которая способна нарисовать лицо человека по его речи. Программа может по голосу определить такие параметры, как пол, возраст и этническая принадлежность, сообщает arXiv.org.

Для обучения алгоритма американские специалисты использовали миллион видеоотрывков, где были запечатлены около 100 тысяч человек. При этом каждую такую запись они разделили на видео- и аудиоматериалы.

Как пояснили авторы разработки, в их задачи не входило создание точного портрета. Они стремились научить нейросеть выделять из звуковой дорожки ряд конкретных параметров. По словам ученых, этого вполне достаточно, чтобы, например, создавать анимационные аватары.

Ранее Microsoft назвала Россию лидером по внедрению нейросети. По словам экспертов, российские компании внедряют искусственный интеллект активнее, чем США или Европа.

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наука технологии за рубежом

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