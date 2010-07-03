Камеры с функцией распознавания лиц начали тестировать в полиции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Переносные камеры с функцией распознавания лиц представили компания-разработчик биометрических технологий NtechLab и китайская Dahua Technology. Новинками смогут пользоваться сотрудники правоохранительных органов и служб безопасности.
Как пояснили в NtechLab, портативный персональный видеорегистратор оснащен системой FindFace Security Mobile. Распознавание лица производится на сервере с установленным приложением. "Такая конфигурация позволяет не транслировать весь видеопоток с камеры через мобильную сеть передачи данных, передавая на сервер только изображения лиц с необходимыми метаданными, без потери качества", – сказано в сообщении разработчика. Если система выявит совпадения с базой данных лиц, то на видеорегистратор поступит уведомление со звуковым сигналом и вибрацией. Процесс занимает менее секунды, подчеркнули представители NtechLab. ЖК-экран на задней панели камеры позволяет сразу получить результаты распознавания.
Уточняется, что камера работает на ОС Android в сетях 3G/4G и Wi-Fi до восьми часов без подзарядки. Она оборудована датчиками GPS и "Глонасс" и поддерживает "горячую" замену батареи без выключения устройства. Кроме того, пользователи могут записывать видео в формате 2K и передавать данные по протоколам NFC и Bluetooth.
Как рассказали РИА Новости в NtechLab, потенциальными клиентами компании являются, прежде всего, правоохранительные органы, Росгвардия, а также частные предприятия, которые охраняют объекты инфраструктуры и транспорта, следят за порядком во время крупных мероприятий. "В настоящее время камера уже тестируется у ряда наших клиентов и получает положительные отзывы", – подчеркнул гендиректор NtechLab Александр Минин.
Ранее в Ростехе сообщили, что ряд стран заинтересовались российской системой распознавания лиц, которая позволяет контролировать доступ на закрытые объекты. Технология FindFace за 0,3 секунды распознает лицо с точностью до 99%. Кроме того, у FindFace есть режим "ускоренной перемотки" и функция "защита от атаки на предъявление биометрического образца".
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