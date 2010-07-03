Российской системой распознавания лиц заинтересовались ряд стран

Ряд стран отправили заявки на поставку российской системы распознавания лиц для контроля доступа на закрытые объекты и расследования инцидентов. Об этом сообщает сайт Ростеха.

По словам гендиректора Рособоронэкспорта Александра Михеева, проект выполнен с учетом потребностей и запросов Минобороны. Заявки на получение системы разработчикам прислали после демонстрации технологии на MCIS 2019.

Технология FindFace за 0,3 секунды распознает лицо с точностью до 99%. Система подходит для получения или сдачи оружия и боеприпасов.

У FindFace есть режим "ускоренной перемотки" и функция "защита от атаки на предъявление биометрического образца".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва вышла в лидеры по числу камер видеонаблюдения. В столице их больше, чем во многих других мегаполисах мира.