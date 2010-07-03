Москва вышла в лидеры по числу камер видеонаблюдения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве камер видеонаблюдения больше, чем во многих других мегаполисах мира. Об этом заявил Сергей Собянин на форуме "Цифровая эволюция бизнеса".

Как подчеркнул мэр, "безопасность в городе тоже во многом основывается на информационных технологиях, на цифре". По его словам, по количеству камер видеонаблюдения российская столица опережает большинство мегаполисов мира. "Впереди нас, может быть, только Лондон и еще один−два города", − уточнил Собянин. Он также напомнил, что значительное число преступлений фиксируют именно благодаря видеокамерам.

Выступая на форуме, Собянин рассказал, что вскоре в столице внедрят системы распознавания лиц. "Они уже сегодня работают в экспериментальном порядке, и наш город будет еще более безопасным", − приводит слова мэра Агентство "Москва".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в качестве эксперимента система распознавания лиц была установлена в метро, а также в нескольких районах столицы, причем она уже показала неплохие результаты. Так, с помощью камер видеонаблюдения правоохранительным органам удалось найти и задержать десятки преступников, которые были в розыске.

Форум "Цифровая эволюция бизнеса" открылся в "Цифровом деловом пространстве" в четверг, 18 апреля. Он собрал на дискуссионных площадках представителей ведущих российских и мировых компаний IT-отрасли. Эксперты обсудят цифровое обучение и инфраструктуру, способы продвижения компании в Сети и выход на международные рынки.