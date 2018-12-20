В России разработали самую умную нейросеть для сканирования пола и возраста

Ученые из ВШЭ разработали технологию, благодаря которой нейросети смогут более быстро и точно определять пол и возраст людей. Об этом сообщает портал "News.ru".
Основываясь на математической статистике и теории Демпстера-Шафера, специалисты в области компьютерного зрения сумели создать эффективную нейронную сеть с несколькими выходами. Такая сеть способна решать целый ряд задач одновременно. В частности, она определяет возраст, пол и выдает набор из 1 тысячи чисел. "Именно они уникально характеризуют каждого человека и позволяют отличить его от других людей", – пояснили ученые. По их словам, новая технология может работать даже на малопроизводительных смартфонах.
Интерес к новой технологии уже проявили крупнейшие производители гаджетов. Они рассчитывают, что разработка специалистов ВШЭ поможет в создании различных рекомендательных систем, в том числе рекламы. К примеру, если у пользователя смартфона много контента с малышом, система предложит ему рекламу детского магазина. А если в определенные даты много фото в кругу знакомых, гаджет предложит ресторан для вечеринки, рассказали специалисты.
Ранее сообщалось, что ученым Курчатовского института удалось создать аналог человеческой кожи. По мнению исследователей, разработка перспективна имеет большие перспективы для тестирования лекарств, так как тогда их не нужно будет тестировать на животных.
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