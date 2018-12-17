Российские ученые вырастили аналог кожи человека

Ученые Курчатовского института вырастили из клеток человека аналог кожи для тестирования фармакологических препаратов. Разработка перспективна для испытания лекарств, так как больше не нужно проводить тесты на животных. Об этом сообщает газета "Известия". В рамках исследований создаются двухмерные и трехмерные модели кожи.
"В нашей лаборатории мы работаем с двухкомпонентными эквивалентами кожи человека, включающими аналоги дермы и эпидермиса", – сказала сотрудница лаборатории биосовместимых матриксов и тканевой инженерии Курчатовского комплекса НБИКС-технологий Юлия Чикиткина.
Из эпидермиса лабораторных животных или человека выделяются кератиноциты. Для этого специалисты используют фрагменты кожи, оставшиеся после хирургических операций. Донорские клетки высевают на специальную подложку. "Заготовки" помещают в чашки Петри и инкубируют при 37 градусах по Цельсию в течение полутора-двух недель. Этого достаточно для формирования функционального эквивалента кожи. Внешне эта "кожа" похожа на настоящую, аналогично реагирует на внешние воздействия. Эта технология имеет перспективы в лечении ожогов, обширных ран и прочих повреждений кожного покрова, заявляют ученые.
В начале декабря врачи отделения травмы кисти городской клинической больницы №4 спасли руку 22-летнего жителя Подмосковья. Чтобы восстановить артерию пациента, медики сформировали трансплантат из подкожной вены с его бедра.
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