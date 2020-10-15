Хоакин Феникс сыграет Наполеона в фильме Ридли Скотта

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Хоакин Феникс сыграет французского императора Наполеона Бонапарта в новом фильме Ридли Скотта, передает издание Deadline.

По информации СМИ, в фильме будет сделан акцент на жизнь Наполеона до становления императором Франции, а также на его отношения с супругой Жозефиной.

Ранее сообщалось, что фантастический триллер Ридли Скотта "Бегущий по лезвию" 1982 года возглавил российский прокат. За ним идут картины "Стрельцов" и "Гудбай, Америка!".

Сюжет триллера "Бегущий по лезвию" заключается в том, что детектив Рик Декард борется с андроидами-преступниками в Лос-Анджелесе будущего.

