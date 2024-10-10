Актер Маккеллен признался в копировании Толкина для роли Гэндальфа во "Властелине колец"

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Британский актер Иэн Маккеллен подтвердил, что взял за основу голос и манеры писателя и поэта Джона Рональда Руэла Толкина при работе над ролью мага Гэндальфа в фильме "Властелин колец". Об этом артист заявил журналу Entertainment Weekly.

"Мы нашли запись, на которой Толкин читает "Хоббита". Было очень полезно услышать его прокуренный голос. Очень английский и весьма профессорский, ведь он был университетским преподавателем", – рассказал Маккеллен.

По словам актера, его вдохновило чтение Толкина. Он думал об авторе каждый раз, когда надевал костюм Гэндальфа, признался он.

Маккеллен также сказал, что не был готов к публичности, которую ему принес этот персонаж фильма. В 2022 году его номинировали на премию "Оскар" за роль второго плана в картине "Властелин колец: Братство кольца".

"Я довольно застенчивый человек. Но теперь я могу зайти в комнату с незнакомцами, в которой обязательно найдется хотя один человек, желающий поговорить с Гэндальфом", – добавил актер.

Ранее Маккеллен выразил готовность вновь сыграть мага в новой экранизации по мотивам произведений Толкина – "Властелин колец: Охота на Голлума". У нового фильма пока нет ни сценария, ни дат съемок, уточнил он. При этом премьера кинокартины запланирована на 2026 год.