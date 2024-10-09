"Звезды советского экрана": Владимир Андреев

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09 октября, 14:15

Культура

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Октябрь 1965 года. На центральном развороте журнала "Советский экран" – буйство цветных фотографий со съемочной площадки. На них изображены молодой Олег Видов, Лариса Голубкина в царском облачении, а также мужчина в роли царя Салтана. Искушенные киноманы и преданные поклонники актера Владимира Андреева не сразу узнали своего любимца в гриме.

"Решил сменить амплуа. Не могу же я всю жизнь играть в кино одних мерзавцев!" – поделился артист с корреспондентом.

Кто благословил Андреева в актерскую профессию? Как получилось, что одну роль в кино он сыграл дважды? Кто из коллег артиста был против его романа с Натальей Селезневой? И кто пытался за ней ухаживать?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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