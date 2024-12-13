"Звезды советского экрана": фильмы режиссера Александра Прошкина

Весна 1989 года. Привычки советских людей остались прежними. Одна из них – регулярное посещение кинотеатров и пристальное внимание к новинкам проката. Всю свежую информацию о кино граждане находили в журнале "Советский экран". В апрельском номере решили подвести итоги зрительского конкурса и по опросу читателей журнала главным фильмом прошедшего сезона стала картина режиссера Александра Прошкина "Холодное лето 53-го…". Прошкин – мастер ни на кого не похожий, его фильмы публика давно знает и горячо любит.

Как из-за любви молодой артист сменил Ленинград на Москву, а сцену – на режиссуру? За что сотрудники "Мосфильма" пытались избавиться от Прошкина? Почему в фильме "Опасный возраст" главный герой разговаривает голосом Иннокентия Смоктуновского? Как рыбалка связана с выбором сценариев?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".