"Звезды советского экрана": советские актеры – секс-символы 40-х

Осенью 1973 года женщины открыли журнал "Советский экран" и увидели актеров, блиставших на экранах в 40-е годы. Среди них были Николай Черкасов, Сергей Столяров, Павел Кадочников, Борис Бабочкин, Марк Бернес, Леонид Утесов и Николай Крючков. Каждый из них считался эталоном настоящего мужчины. О них мечтали втайне и открыто искали с ними встреч.

О чем Любовь Орлова на коленях умоляла Черкасова? Зачем жена Утесова отправила его любовнице дрова? Правда ли, что Крючков застал свою жену Аллу Парфаньяк в объятиях другого мужчины? Как жена Кадочникова относилась к его внебрачным детям? Какую роль в судьбе Столярова сыграл белый свитер?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".