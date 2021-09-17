В театрах Москвы пройдет инклюзивный фестиваль IN.ART

Фото: inartfest.tilda.ws

С 23 по 26 сентября в Москве пройдет инклюзивный фестиваль IN.ART. На столичных площадках покажут лучшие постановки в этой области, рассказала художественный руководитель Центра социокультурной реабилитации Диана Гурцкая.

По словам заслуженной артистки РФ, инклюзия является трендом сегодняшнего общества.

"Инклюзивный театр становится все более заметным культурным явлением, что не может не радовать. И главная задача фестиваля – изменить отношение общества к людям с ограниченными возможностями", – приводит слова Гурцкой Агентство "Москва".

Артистка также выразила надежду, что фестиваль поддержат ведущие учреждения культуры Москвы, артисты и режиссеры.

Ранее сообщалось, что в Музеях Московского Кремля открылась выставка "Франция и Россия. Десять веков вместе". Экспозиция составлена из коллекций Версаля, Музея Виктории и Альберта, французской национальной библиотеки, Третьяковской галереи и Эрмитажа.