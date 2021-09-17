Оперная певица Анна Нетребко призналась, что предвидела пандемию во снах

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Оперная дива Анна Нетребко призналась, что предчувствовала пандемию коронавируса, поскольку видела вещие сны. Об этом она рассказала в интервью газете "Известия".

"Перед пандемией мне снилось огромное количество снов, которые предрекали всю эту ситуацию. И болезни, и катастрофу, и изменение мира. <...> Мир сильно изменился, многие люди показали себя не с лучшей стороны, стали злыми", – сказала она.

Нетребко отметила, что пандемия стала тяжелым испытанием для всех. По ее мнению, мир разделился на тех, кто верит в коронавирус, и тех, кто думает "что все это ерунда".



"То же самое произошло и с деятелями искусства. <...> Некоторые закрылись и не хотели никуда выезжать, а некоторые, напротив, били копытом и искали работу", – добавила она.

В сентябре прошлого года оперная певица сообщила, что заразилась COVID-19. Ее госпитализировали в больницу с пневмонией, вызванной коронавирусом. Свой день рождения Нетребко пришлось отмечать в больничной палате.