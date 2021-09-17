Оперная певица Анна Нетребко призналась, что предвидела пандемию во снах

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Оперная дива Анна Нетребко призналась, что предчувствовала пандемию коронавируса, поскольку видела вещие сны. Об этом она рассказала в интервью газете "Известия".
"Перед пандемией мне снилось огромное количество снов, которые предрекали всю эту ситуацию. И болезни, и катастрофу, и изменение мира. <...> Мир сильно изменился, многие люди показали себя не с лучшей стороны, стали злыми", – сказала она.
Нетребко отметила, что пандемия стала тяжелым испытанием для всех. По ее мнению, мир разделился на тех, кто верит в коронавирус, и тех, кто думает "что все это ерунда".
"То же самое произошло и с деятелями искусства. <...> Некоторые закрылись и не хотели никуда выезжать, а некоторые, напротив, били копытом и искали работу", – добавила она.
В сентябре прошлого года оперная певица сообщила, что заразилась COVID-19. Ее госпитализировали в больницу с пневмонией, вызванной коронавирусом. Свой день рождения Нетребко пришлось отмечать в больничной палате.
Нетребко отпраздновала день рождения в больнице
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: