В Кремле состоится юбилейный концерт Анны Нетребко вместе со звездами мировой оперы

Фото: пресс-служба Berin Iglesias Holding

18 сентября в Государственном Кремлевском дворце пройдет юбилейный гала-концерт оперной певицы Анны Нетребко. Вместе с ней на сцене Кремля выступят Пласидо Доминго, Чечилия Бартоли, Роландо Виллазон, Лука Сальси и Михаэль Фолле.

Помимо зарубежных звезд мировой оперы, зрители смогут послушать российских артистов: Юсифа Эйвазова, Хиблу Герзмаву, Ильдара Абдразакова, Елену Жидкову и других. С днем рождения Нетребко также поздравят друзья певицы Филипп Киркоров и Игорь Крутой. Ведущими гала-концерта станут Яна Чурикова и Дмитрий Оленин.

Поклонников оперной певицы ждет насыщенная программа, подготовленная специально для юбилея. В первом отделении прозвучат шедевры классической музыки, а после антракта на сцене появятся звезды шоу-бизнеса.

По словам организатора концерта Максима Берина, собрать на одной сцене легендарных мировых звезд – это серьезный вызов.

"Особенно сложно организовать такой масштабный проект в непростое время многочисленных ограничений, связанных с пандемией. Этот концерт – событие мирового уровня, соответствующее влиянию и масштабу дарования самой яркой оперной звезды Анны Нетребко, ведь день рождения певицы – это настоящий праздник для всех, кто любит и ценит музыку", – пояснил он.

Узнать дополнительную информацию о концерте и приобрести билеты можно на сайте организаторов.