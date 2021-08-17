В ОАЭ проходит Международный конкурс пианистов Classic Piano

Фото: Юрий Шандора

В Объединенных Арабских Эмиратах стартовал II Международный конкурс пианистов Classic Piano. С 15 августа по 4 сентября в концертном зале Jumeirah Zabeel Saray в Дубае выступят 70 солистов из 14 стран. Победитель получит денежный приз и участие в гастрольном туре из 20 городов. Общий призовой фонд конкурса составит 300 000 евро.

Classic Piano – заключительный этап фортепианных конкурсов "14 путей в Дубай", которые прошли в 14 городах: в Гамбурге, Вене, Вашингтоне, Шанхае, Ереване, Токио, Москве, Тель-Авиве, Риме, Антверпене, Цюрихе, Сеуле, Берлине и Лондоне.

В финале от каждой страны выступят по пять победителей. Участников ждет четыре этапа. В двух из них финалисты выступят сольно. В остальных – в сопровождении Государственного симфонического оркестра Армении. В третьем туре участники исполнят произведения современного композитора, резидента конкурса Classic Piano и фестиваля InClassica Алексея Шора. В жюри конкурса вошли народные артисты, почетные мэтры, заслуженные педагоги и композиторы. Среди них ректор Московской консерватории Александр Соколов, директор Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных Михаил Хохлов, профессор Московской консерватории Владимир Овчинников и пианист Никита Фитенко (Россия – США).

Фото: Юрий Шандора



Также в состав судейской коллегии вошли почетный профессор Парижской консерватории Мишель Берофф (Франция), композитор Георгс Пелецис (Латвия), пианисты Арье Варди (Израиль), Дмитрий Алексеев (Великобритания), Джулиано Маццокканте (Италия), Павел Гилилов (Германия – Австрия), Сергей Эдельман (Бельгия), Джан Ирачек Арним (Германия), Хэ-Янг Ким (Корея), Томер Лев (Израиль), Ева Паблоцка (Польша), Жан-Жак Сесброн (США). Председатель жюри – композитор, народный артист России Александр Чайковский. Организаторами мероприятия стали Европейский фонд поддержки культуры (ЕФПК) и SAMIT Event Group.

Фото: Юрий Шандора

"Европейский фонд поддержки культуры не только организует концерты и музыкальные фестивали по всему миру, но и уделяет огромное внимание раскрытию новых звезд. Именно поэтому уже во второй раз мы проводим крупный международный музыкальный конкурс Classic Piano, уже само участие в котором – победа для всех конкурсантов", – заявил президент ЕФПК Константин Ишханов.

Фото: Юрий Шандора

Впервые конкурс Classic Piano прошел в 2017–2018 годах. Помимо Classic Piano, в сентябре в Дубае Европейский фонд поддержки культуры проводит Ближневосточную академию классической музыки, во время которой для мастер-классов в ОАЭ приедут ведущие педагоги музыкальных учебных заведений.

Следом за академией с 28 августа и до 26 сентября в Дубае пройдет Х Международный музыкальный фестиваль InClassica. За это время на двух крупнейших концертных площадках Дубая – "Дубай оперы" и Coca-Cola Arena – выступят самые яркие звезды мировой классической сцены: Денис Мацуев, Даниэль Лозакович, Андрей Гугнин, Рудольф Бухбиндер, Максим Венгеров, Александр Князев и пр. Вместе с прославленными солистами участниками фестиваля станут Российский национальный оркестр, а также известные симфонические коллективы из Израиля, Германии и Мальты. Место за дирижерским пультом займут Михаил Плетнев, Феликс Коробов, Дмитрий Яблонский, Александр Сладковский и многие другие.