Нетребко госпитализирована с коронавирусной пневмонией

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Оперную певицу Анну Нетребко госпитализировали с пневмонией, вызванной коронавирусом. Об этом артистка сообщила в своем Instagram.
"Уже пять дней я нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку. Я изолировалась сразу, как почувствовала, что заболеваю, хотя тесты были негативные", – рассказала Нетребко.
Певица также отметила, что вовремя обратилась к специалистам и сейчас ей оказывают всю необходимую помощь.
Ранее форвард ПСЖ и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе заразился коронавирусом. 21-летний спортсмен сдал тест на коронавирус утром 7 сентября. При этом днем он провел тренировку с партнерами по национальной команде, не зная результата. Отмечается, что нападающий уже покинул расположение сборной.
А лидер украинской парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко вылечилась от коронавирусной инфекции.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 29,4 миллиона случаев заражения, свыше 931 тысячи человек скончались. В России выявлено 1 079 519 случаев COVID-19, вылечились 890 114 человек, скончались 18 917.
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