Вводить новые ограничительные меры в Москве не планируется – Собянин

15:02
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сергей Собянин заявил, что в столице нет необходимости вводить дополнительные ограничительные меры. Он подчеркнул, что в ближайшее время ситуация с коронавирусом в Москве будет управляемой. Об этом мэр столицы рассказал на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Но при этом их (ограничительные меры) нужно соблюдать – соблюдать требования масочного режима в метро, в торговле. Те требования Роспотребнадзора, которые предъявляют к общественному питанию, предприятиям, организациям, учреждениям, они должны неукоснительно соблюдаться. В этой ситуации мы думаем, что ситуация будет управляемой в ближайшие недели и месяцы", – отметил мэр.
Собянин также заверил, что город готов к любым негативным сценариям развития ситуации с коронавирусом. По его словам, в столице есть необходимые препараты и технологии для борьбы с COVID-19, утвержденные Минздравом.
"И мы готовы к любым негативным сценариям, но я надеюсь, что их не будет", – сказал мэр.
Собянин также рассказал, что в городе положительный результат на COVID-19 дают лишь 1,5 процента тестов. При этом свободны порядка 60 процентов коек, оборудованных для приема пациентов с коронавирусом.
Москвичам рассказали, как в школах соблюдаются антивирусные правила
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: