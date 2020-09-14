Вводить новые ограничительные меры в Москве не планируется – Собянин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин заявил, что в столице нет необходимости вводить дополнительные ограничительные меры. Он подчеркнул, что в ближайшее время ситуация с коронавирусом в Москве будет управляемой. Об этом мэр столицы рассказал на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Но при этом их (ограничительные меры) нужно соблюдать – соблюдать требования масочного режима в метро, в торговле. Те требования Роспотребнадзора, которые предъявляют к общественному питанию, предприятиям, организациям, учреждениям, они должны неукоснительно соблюдаться. В этой ситуации мы думаем, что ситуация будет управляемой в ближайшие недели и месяцы", – отметил мэр.

Собянин также заверил, что город готов к любым негативным сценариям развития ситуации с коронавирусом. По его словам, в столице есть необходимые препараты и технологии для борьбы с COVID-19, утвержденные Минздравом.

"И мы готовы к любым негативным сценариям, но я надеюсь, что их не будет", – сказал мэр.

Собянин также рассказал, что в городе положительный результат на COVID-19 дают лишь 1,5 процента тестов. При этом свободны порядка 60 процентов коек, оборудованных для приема пациентов с коронавирусом.