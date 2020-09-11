Более 60 премьер состоится в театрах столицы до января – Собянин

Сергей Собянин объявил, что до января 2021 года в городе пройдет более 60 театральных премьер. Об этом градоначальник написал на персональной странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Московские театры готовы к сезону. До января в столице пройдет больше 60 премьер", – заявил Собянин.

По словам мэра Москвы, большое количество постановок посвятят теме Великой Отечественной войны. Градоначальник выделил премьеру театра Et Cetera "Быть!", основанную на воспоминаниях Иннокентия Смоктуновского.

Также градоначальник напомнил о санитарных нормах в театрах. Непосредственно в учреждениях регулярно проводят дезинфекцию, а у посетителей проверяют температуру и рассаживают их с учетом дистанции. Рядом могут сидеть компании до пяти человек.

Мэр отметил, что руководители театров уже уточняли, когда можно будет собирать полные залы. Тем не менее, подчеркнул Сергей Собянин, пока делать это недостаточно безопасно.

В конце августа мэр Москвы открыл единый складской комплекс для хранения декораций и реквизита столичных театров и фондов городских музеев. По словам градоначальника, здесь же можно будет его реконструировать, а также станет удобнее готовить реквизит к транспортировке на гастроли.

