В театре "Модерн" пройдет премьера спектакля "Человек с глазами Моцарта"

Фото: Юлия Мешкова

В театре "Модерн" 17 сентября пройдет премьера спектакля Юрия Грымова "Человек с глазами Моцарта" по пьесе Марины Сулчани.

"Это пронзительная история о людях, в дом которых пришла война: рассказ об отчаянной любви и непобедимой вере, силе искусства, а также о вечном и решающем выборе человека между добром и злом", – говорится в анонсе спектакля.

В спектакле заняты заслуженная артистка РСФСР Анна Каменкова, Надежда Меньшова, Александра Богданова, Марианна Канивец, Юрий Анпилогов и другие артисты.

"Я хочу донести до зрителей силу веры и творчества, которые на протяжении всей нашей жизни помогают нам одерживать победу. Это история о том, как важно не терять надежду и ждать своих любимых даже в самое тяжелое время, ведь человек не умирает, когда его кто-то любит", – подчеркивает режиссер-постановщик Юрий Грымов.