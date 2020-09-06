Москвичам рассказали о правилах посещения театров

Какие правила надо выполнять при посещении театров

Зрителям необходимо надевать маски и перчатки при посещении театра. На входе у них будут измерять температуру, сообщает телеканал Москва 24.

Если температура будет выше 37-ми градусов, в театр пройти не удастся. То же самое касается и признаков ОРВИ. Все помещения в театрах сейчас дезинфицируют.

Столичные театры возобновили работу с 1 августа при заполняемости не более чем на 50%. Власти Москвы разрешили открыться учреждениям, у которых имеется не более трех тысяч посадочных мест.

Для соблюдения зрителями социальной дистанции на продажу выходит только половина билетов. С середины сентября разрешат заполнять залы на 70%.

С 4 сентября в Москве вновь разрешено проводить выставки и конгрессы при соблюдении эпидемиологических требований, связанных с пандемией коронавируса.

Проведение любых массовых мероприятий с численностью участников более пяти тысяч человек в столице было запрещено с середины марта. С июня поэтапно ограничения снимаются.