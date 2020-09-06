Москвичам рассказали о правилах посещения театров

Какие правила надо выполнять при посещении театров
Зрителям необходимо надевать маски и перчатки при посещении театра. На входе у них будут измерять температуру, сообщает телеканал Москва 24.
Если температура будет выше 37-ми градусов, в театр пройти не удастся. То же самое касается и признаков ОРВИ. Все помещения в театрах сейчас дезинфицируют.
Столичные театры возобновили работу с 1 августа при заполняемости не более чем на 50%. Власти Москвы разрешили открыться учреждениям, у которых имеется не более трех тысяч посадочных мест.
Для соблюдения зрителями социальной дистанции на продажу выходит только половина билетов. С середины сентября разрешат заполнять залы на 70%.
С 4 сентября в Москве вновь разрешено проводить выставки и конгрессы при соблюдении эпидемиологических требований, связанных с пандемией коронавируса.
Проведение любых массовых мероприятий с численностью участников более пяти тысяч человек в столице было запрещено с середины марта. С июня поэтапно ограничения снимаются.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: