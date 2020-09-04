Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Зоологический музей МГУ возобновит работу с 10 сентября. Посетители смогут побывать в музее и принять участие в нескольких интересных мероприятиях, сообщает пресс-служба организации.

Музей был закрыт для посещения почти пять месяцев в связи с пандемией коронавируса. Теперь для посетителей открываются все три зала постоянной экспозиции.

В нижнем зале размещена выставка беспозвоночных животных, насекомых и рептилий, верхний зал посвящен современным животным, в костном зале представлены скелеты животных.

Посетители музея смогут пройтись по старинным залам самостоятельно или принять участие в экскурсиях. По выходным организуют квест "Цвет природы" о пигментах, определяющих окраску животных.

Работу продолжает Научный террариум музея – выставка рептилий и амфибий. Биолекторий музея работает в режиме онлайн. Лекции о научных открытиях и жизни животных можно будет смотреть и слушать, не выходя из дома.

Музей будет работать по обычному графику со вторника по воскресение, понедельник – выходной день, в четверг время работы с 13:00 до 21:00. Билеты можно приобрести на сайте или в кассе музея.

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