Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Зоологический музей МГУ возобновит работу с 10 сентября. Посетители смогут побывать в музее и принять участие в нескольких интересных мероприятиях, сообщает пресс-служба организации.
Музей был закрыт для посещения почти пять месяцев в связи с пандемией коронавируса. Теперь для посетителей открываются все три зала постоянной экспозиции.
В нижнем зале размещена выставка беспозвоночных животных, насекомых и рептилий, верхний зал посвящен современным животным, в костном зале представлены скелеты животных.
Посетители музея смогут пройтись по старинным залам самостоятельно или принять участие в экскурсиях. По выходным организуют квест "Цвет природы" о пигментах, определяющих окраску животных.
Работу продолжает Научный террариум музея – выставка рептилий и амфибий. Биолекторий музея работает в режиме онлайн. Лекции о научных открытиях и жизни животных можно будет смотреть и слушать, не выходя из дома.
Музей будет работать по обычному графику со вторника по воскресение, понедельник – выходной день, в четверг время работы с 13:00 до 21:00. Билеты можно приобрести на сайте или в кассе музея.
Ранее москвичам предложили выбрать любимые памятники культурного наследия. Голосование запустили в проекте "Активный гражданин".
Горожане смогут выбрать до пяти памятников культурного наследия. Также они получат возможность предложить свой вариант ответа. Наиболее популярные памятники будут помещены на интерактивную карту "Активного гражданина".
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