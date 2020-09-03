Москвичам предложили выбрать любимые памятники культурного наследия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичным жителям предлагают выбрать любимые памятники культурного наследия. Голосование запустили в проекте "Активный гражданин", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Горожане смогут выбрать до пяти памятников культурного наследия. Также они получат возможность предложить свой вариант ответа. Наиболее популярные памятники будут помещены на интерактивную карту "Активного гражданина".

К числу памятников, за которые можно отдать голос, отнесли следующие:

Усадьба Воронцово

Усадьба Долгоруких – Р. Б. Шен во 2-м Сыромятническом переулке

Музей-усадьба "Остафьево"

Музей-усадьба "Люблино"

Усадьба Валуево

Усадьба фон Рекк на Пятницкой улице

Усадьба Грачевка

Усадьба Братцеву

Жилой дом Н. К. Боля – К. А. Гутхейля в Денежном переулке

Музей-усадьба "Останкино"

Музей-усадьба "Кусково"

Городская усадьба А. К. Коптева – Н. А. Мейендорф

Особняк Ольги Коробковой

Усадьба Михалково

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