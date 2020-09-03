Москвичам предложили выбрать любимые памятники культурного наследия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичным жителям предлагают выбрать любимые памятники культурного наследия. Голосование запустили в проекте "Активный гражданин", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Горожане смогут выбрать до пяти памятников культурного наследия. Также они получат возможность предложить свой вариант ответа. Наиболее популярные памятники будут помещены на интерактивную карту "Активного гражданина".
К числу памятников, за которые можно отдать голос, отнесли следующие:
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