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Общество

11:18

Москвичам предложили выбрать любимые памятники культурного наследия

город общество культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичным жителям предлагают выбрать любимые памятники культурного наследия. Голосование запустили в проекте "Активный гражданин", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Горожане смогут выбрать до пяти памятников культурного наследия. Также они получат возможность предложить свой вариант ответа. Наиболее популярные памятники будут помещены на интерактивную карту "Активного гражданина".

К числу памятников, за которые можно отдать голос, отнесли следующие:

  • Усадьба Воронцово
  • Усадьба Долгоруких – Р. Б. Шен во 2-м Сыромятническом переулке
  • Музей-усадьба "Остафьево"
  • Музей-усадьба "Люблино"
  • Усадьба Валуево
  • Усадьба фон Рекк на Пятницкой улице
  • Усадьба Грачевка
  • Усадьба Братцеву
  • Жилой дом Н. К. Боля – К. А. Гутхейля в Денежном переулке
  • Музей-усадьба "Останкино"
  • Музей-усадьба "Кусково"
  • Городская усадьба А. К. Коптева – Н. А. Мейендорф
  • Особняк Ольги Коробковой
  • Усадьба Михалково

С 2011 года в Москве отреставрировали 1493 объекта культурного наследия. На 69 из них работы завершили в 2020 году.

Не последнюю роль в преображении исторических элементов города сыграла программа "1 рубль за 1 квадратный метр". По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, с ее помощью удалось привести в порядок 19 старинных зданий.

Ранее было объявлено о планах по реставрации дома купца Дмитрия Виноградова. Для определения компании, которая будет заниматься работами, будет организован аукцион. Впоследствии дом сдадут в аренду на 10 лет.

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