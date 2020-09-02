Медики смогут бесплатно посещать Третьяковскую галерею до конца сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Медицинские работники смогут бесплатно посещать Третьяковскую галерею до 30 сентября. Речь идет об экспозиции в Лаврушинском переулке. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
Там также выразили слова благодарности всем медикам за работу в период пандемии.
"С 11 по 31 августа по акции "Третьяковка – медикам" музей в Лаврушинском переулке посетили 4,4 тысячи сотрудников медицинских учреждений. Мы рады продлить акцию и пригласить всех медработников бесплатно посетить Третьяковскую галерею в Лаврушинском переулке в сентябре", – сказано в сообщении.
Отмечается, что выставку могут посетить врачи, медсестры, фельдшеры и другие медработники любых лечебных учреждений, имеющих лицензию на оказание медицинской помощи, в том числе на коммерческой основе.
Чтобы воспользоваться правом бесплатного посещения, медработнику необходимо предъявить удостоверение сотрудника медицинского учреждения.
Ранее сообщалось, что с помощью VR-технологий Государственная Третьяковская галерея смогла погрузить своих гостей в мастерские двух художников – Наталии Гончаровой и Казимира Малевича.
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