Медики смогут бесплатно посещать Третьяковскую галерею до конца сентября

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Медицинские работники смогут бесплатно посещать Третьяковскую галерею до 30 сентября. Речь идет об экспозиции в Лаврушинском переулке. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Там также выразили слова благодарности всем медикам за работу в период пандемии.

"С 11 по 31 августа по акции "Третьяковка – медикам" музей в Лаврушинском переулке посетили 4,4 тысячи сотрудников медицинских учреждений. Мы рады продлить акцию и пригласить всех медработников бесплатно посетить Третьяковскую галерею в Лаврушинском переулке в сентябре", – сказано в сообщении.

Отмечается, что выставку могут посетить врачи, медсестры, фельдшеры и другие медработники любых лечебных учреждений, имеющих лицензию на оказание медицинской помощи, в том числе на коммерческой основе.

Чтобы воспользоваться правом бесплатного посещения, медработнику необходимо предъявить удостоверение сотрудника медицинского учреждения.

Ранее сообщалось, что с помощью VR-технологий Государственная Третьяковская галерея смогла погрузить своих гостей в мастерские двух художников – Наталии Гончаровой и Казимира Малевича.

