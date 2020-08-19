В Москве создали базу с практиками применения VR/AR-технологий

10:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Познакомиться с мировыми практиками применения технологий виртуальной и дополненной реальности можно будет на платформе о цифровых технологиях ICT.Moscow. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий столицы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.
В открытой базе данных собрано 120 российских и международных кейсов.
"Здесь можно ознакомиться с 67 российскими и 55 зарубежными примерами, распределенными по сферам. Чаще всего VR- и AR-технологии используются в медицине, образовании, культуре и туризме", – рассказала Сергунина.
Как уточняется, в разделе, посвященном VR и AR, представлены в том числе кейсы московских разработчиков. К примеру, такие технологии используются в одной из сетей общественного питания для обучения персонала английскому языку.
С помощью VR-технологий Государственная Третьяковская галерея смогла погрузить своих гостей в мастерские двух художников – Наталии Гончаровой и Казимира Малевича.
В приложении "Узнай Москву" также применялись такие технологии. У пользователей появилась возможность посмотреть информацию о расположенных неподалеку достопримечательностях в формате дополненной реальности.
Отмечается также, что в базе знаний VR/AR-технологий также есть видеокейсы, новости, аналитика, исследования и другая полезная информация. База является общедоступной, любая организация может поделиться своим опытом.
Ранее сообщалось, что 20 предприятий в сфере IT-технологий смогут принять участие в новом потоке программы международной акселерации GoGlobal. Присоединиться могут как зрелые предприятия, желающие реализовать продажи за рубежом, так и стартапы, нацеленные на выход на международный рынок до конца 2020 года.
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