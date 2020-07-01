Москва заняла 20-е место в топ-100 развивающихся стартап-экосистем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва вошла в международный рейтинг "Топ-100 развивающихся стартап-экосистем", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Российская столица заняла в нем 20-е место, опередив Тайбэй, Милан, Чэнду, Гамбург и Вену.

Эксперты оценивали эффективность стартап-экосистем, уровень финансирования, степень его доступности и развития талантов. Москва получила максимальные оценки по двум из четырех показателей – доступности финансирования и уровню развития талантов и накопленного опыта.

Рейтинг охватывает 270 экосистем более чем из 100 стран мира. Он составляется международной консалтинговой компанией Startup Genome, услугами которой пользуется более 65 городов в 30 странах.

Ранее Москва вошла в топ-20 рейтинга наиболее перспективных технологических городов в Европе. Рейтинг Tech Cities of the Future 2020/21 был составлен впервые. В нем рассмотрены 76 европейских городов, которые оценивались с точки зрения привлечения капитала, наличия квалифицированных сотрудников и развитости инфраструктуры. Москва заняла 18-е место.

В мае стало известно, что Москва поднялась на 9-е место в рейтинге Startup Ecosystem исследовательского центра StartupBlink. Авторы списка назвали столицу РФ "центром творческой индустрии Европы".

