Москва вошла в топ рейтинга перспективных технологических городов Европы

08:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москва вошла в топ-20 рейтинга наиболее перспективных технологических городов в Европе. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Рейтинг Tech Cities of the Future 2020/21 был составлен впервые. Его авторы – издания fDi Intelligence и The Next Web – оценивали европейские города по совокупности определенных факторов.
"В рейтинге рассмотрены 76 европейских городов, которые оценивались с точки зрения привлечения капитала, наличия квалифицированных сотрудников и развитости инфраструктуры. Москва в этом году заняла 18-е место", – рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он также отметил, что по категории "Экосистема стартапов" столица России поднялась на 10-ю позицию.
Всего категорий оценки пять – помимо упомянутой, это также "Экономический потенциал", "Инновации и привлекательность", "Уровень прямых иностранных инвестиций" и "Рентабельность". Дополнительные баллы начисляли за попадание в перечень FDI Strategy, сформированный опросами.
По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, Москва предоставляет широкие возможности для стартапов. В частности, в столице запущен "Московский акселератор", пилотный проект по тестированию инноваций на городских площадках и иные меры.
В топ-5 рейтинга Tech Cities of the Future 2020/21 вошли Лондон, Париж, Дублин, Амстердам и Берлин. При этом руководитель департамента информационных технологий столицы РФ Эдуард Лысенко отметил, что конкурентоспособность Москвы растет, город постепенно входит в число тех, кто определяет цифровое будущее.
В мае стало известно, что Москва поднялась на 9-е место в рейтинге Startup Ecosystem исследовательского центра StartupBlink. Авторы списка назвали столицу РФ "центром творческой индустрии Европы".
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