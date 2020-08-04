20 IT-компаний смогут принять участие в новом потоке программы акселерации GoGlobal

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Фото: depositphotos/liliya
20 предприятий в сфере IT-технологий смогут принят участие в новом потоке программы международной акселерации GoGlobal.
Прием заявок на новый поток стартовал 4 августа. Принять участие могут как зрелые предприятия, желающие реализовать продажи за рубежом, так и стартапы, нацеленные на выход на международный рынок до конца 2020 года.
В настоящий момент в нем уже участвует 20 компаний. Они приступили к акселерации в июне этого года, сообщил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
"По итогам первого месяца участия в проекте четыре компании уже запустили первые продажи на рынках Объединенных Арабских Эмиратов, США, Канады и стран СНГ на десятки тысяч долларов, а также нашли большое количество потенциальных клиентов. Одно из предприятий уже приступило к запуску пилотных проектов в Бразилии, Польше и СНГ", – рассказал Фурсин.
Программа GoGlobal будет действовать в течение трех месяцев. В последний день ее работы будет организован DemoDay, где участники акселерации поделятся своим опытом. Подать заявку на вход в программу GoGlobal можно до 6 сентября.
В настоящий момент уже имеются примеры успешной реализации проектов. Так, одна из компаний нанимает специалистов по продажам на рынках Франции, Индии и Бразилии. Другое предприятие, специализирующееся на программном обеспечении для буровых и нефтегазовых компаний, ведет переговоры по двум пилотным проектам в Узбекистане. Один из участников акселерата, занимающийся производством "умных домофонов", уже заинтересовал контрагентов из Германии и Польши.
GoGlobal организован при совместной работе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития и дочерней компании Фонда развития интернет-инициатив "Акселератор ФРИИ". Генеральный директор компании Дмитрий Калаев отметил, что реализуемая программа позволит проверить спрос на товары участников за рубежом, расширить базу клиентов, адаптировать продукт для иностранного рынка и сформировать экспортную стратегию.
"Специфика работы в Акселераторе в том, что результатом является выручка на счете и платящие клиенты за пределами России", – рассказал Калаев.
Сообщается, что участие в программе является платным, однако компании должны заплатить лишь 15% от полной стоимости. Остальную часть суммы компенсирует Московский экспортный центр, занимающийся реализацией проекта.
В случае необходимости получения дополнительной информации желающие могут задать вопросы в письме, отправив его на электронную почту департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы по адресу: dpir-press@mos.ru.
Также с 4 августа в столице начнет свою работу акселератор сферы услуг. В нем смогут принять участие предприниматели из сферы фешен-бизнеса, туризма и креативной индустрии. Представители более 100 компаний уже вошли в акселератор. Почти половина из них смогут сразу перейти к основному этапу.
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