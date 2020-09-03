Проведение конгрессов и выставок возобновят в Москве с 4 сентября

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Проведение конгрессов и выставок возобновится в столице с пятницы, 4 сентября. Об этом свидетельствует указ мэра Москвы Сергея Собянина.

При организации и посещении мероприятий потребуется соблюдать требования по эпидемиологической безопасности.

"С 4 сентября 2020 года возобновляется осуществление конгрессно-выставочной деятельности (в полном объеме) с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", – прописано в указе.

2 сентября в Центральном выставочном зале "Манеж" открылась 33-я Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ). Мероприятие стало одним из первых крупных событий культурной жизни столицы после пандемии коронавируса. Ознакомиться с новинками печати можно вплоть до 6 сентября.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не будет массового празднования Дня города. В эфире телеканала "Россия 24" градоначальник объяснил, что не планируются ни фейерверки, ни крупные концерты или представления.

