Проведение конгрессов и выставок возобновят в Москве с 4 сентября

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Проведение конгрессов и выставок возобновится в столице с пятницы, 4 сентября. Об этом свидетельствует указ мэра Москвы Сергея Собянина.
При организации и посещении мероприятий потребуется соблюдать требования по эпидемиологической безопасности.
"С 4 сентября 2020 года возобновляется осуществление конгрессно-выставочной деятельности (в полном объеме) с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", – прописано в указе.
2 сентября в Центральном выставочном зале "Манеж" открылась 33-я Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ). Мероприятие стало одним из первых крупных событий культурной жизни столицы после пандемии коронавируса. Ознакомиться с новинками печати можно вплоть до 6 сентября.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не будет массового празднования Дня города. В эфире телеканала "Россия 24" градоначальник объяснил, что не планируются ни фейерверки, ни крупные концерты или представления.
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