Московская международная книжная ярмарка открылась в "Манеже"

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Центральном выставочном зале "Манеж" открылась 33-я Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ). Об этом сообщает Агентство "Москва".
Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский во время торжественной церемонии открытия заявил, что в этом году ярмарка проходит в необычном для себя месте. Он напомнил, что предыдущие годы мероприятия проходили в 75-м павильоне на ВДНХ, который сейчас оборудован под госпиталь.
"Мы, рассматривая вопрос проведения такого важного события в такой нестандартной ситуации, охотно пошли на то, чтобы провести его именно здесь, в главном выставочном зале нашей страны. Как партнер, Москва имеет свой стенд", – сказал Кибовский.
Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) Михаил Сеславинский, в свою очередь, отметил, что ярмарка параллельно будет также проходить в онлайн-формате. Все мероприятия, которые состоятся в течение пяти дней, будут транслироваться на официальном сайте ярмарки и в социальных сетях.
Московская международная книжная ярмарка продлится в столице до 6 сентября. В ее программу входят книжные презентации, авторские чтения, дискуссии и круглые столы. Все мероприятия будут организованы согласно требованиям Роспотребнадзора.
Более 300 издательств примут участие в книжной ярмарке в "Манеже"
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