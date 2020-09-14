Ситуация с коронавирусом в Москве стабильна – Собянин

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице РФ стабильной.

"Ситуация достаточно стабильна. На примере Москвы могу сказать, что количество пневмоний за последнюю неделю стало чуть меньше, чем в предыдущую, на 4%. Количество госпитализаций – на 3% ниже", – рассказал мэр.

По словам мэра, положительный результат на COVID-19 дают лишь 1,5 процента тестов. При этом ситуация по количеству тяжелых больных и тех, кому требуется ИВЛ, также остается стабильным.

Он также отметил, что на данный момент в Москве свободны порядка 60 процентов коек, оборудованных для приема пациентов с коронавирусом.

"На сегодняшний день в Москве около 60% от всего объема зарезервированных коек свободно. Это тоже очень важно", – объяснил мэр.

Собянин подчеркнул, что столичные власти совместно с министерством здравоохранения РФ прорабатывают методики лечения и контролируют ситуацию по коронавирусу.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что конец пандемии COVID-19 будет положен при массовой вакцинации населения. Как ожидается, этот момент может наступить в декабре 2020 – январе 2021 года.

За последние сутки в России подтвердили 5 509 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 388 не имели клинических проявлений болезни. В Москве число новых заболевших – 696.

