В России выявили 5 509 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За последние сутки в России подтвердили 5 509 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 1 388 не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах. На Москву пришлось 696 случаев, Санкт-Петербург – 199, Московскую область – 163, Ростовскую область – 160, Нижегородскую область – 147, Ставропольский край – 136, Ульяновскую и Свердловскую области – по 129, Самарскую область – 120, Воронежскую область – 111, Саратовскую область – 110, Кемеровскую область – 105 и на Красноярский край – 102.

В Волгоградской и Оренбургской областях выявили по 98 случаев, в Пензенской области – 93, Краснодарском крае – 92, Архангельской области – 91, Дагестане – 84, Ханты-Мансийском АО – 82, Крыму – 77, Иркутской области – 72, Хабаровском крае – 70, в Мурманской области, Республике Саха (Якутия) и Приморском крае – по 69, в Челябинской области – 67, в Кировской области и Забайкальском крае – по 66, в Калмыкии и Карачаево-Черкесии – по 63, в Удмуртии и Алтайском крае – по 60.

В Ямало-Ненецком АО зафиксировали 59 новых случаев COVID-19, Пермском крае – 58, Новосибирской области – 55, Тюменской области – 54, Костромской области и Республике Коми – по 53, в Томской области – 52, Республике Алтай – 49, Орловской области – 48, Ярославской области – 46, Бурятии – 45, Белгородской и Ивановской областях – по 43, Брянской области, Ингушетии и Астраханской области – по 42, в Вологодской области – 41, Кабардино-Балкарии – 40.

На Калужскую область пришлось 39 случаев, на Сахалинскую область – 38, Ленинградскую область – 36, Рязанскую область, Хакасию, Омскую и Магаданскую области – по 32, Владимирскую, Липецкую, Тульскую, Калининградскую области и Мордовию – по 31, Северную Осетию и Башкирию – по 30, на Тамбовскую область – 29, Новгородскую область – 28, Амурскую область – 27, Курганскую область и Республику Тыва – по 26, Тверскую область – 25, Чувашию – 24, Курскую область и Татарстан – по 23, Псковскую область, Республику Марий Эл и Камчатский край – 21, Адыгею – 19, Севастополь – 18, Карелию – 16, Смоленскую область – 12, Еврейскую АО – 7 и Чечню – 6.

Всего в России зарегистрировано 1 068 320 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Ненецком АО, Чукотском АО, Московской и Смоленской областях, Москве, Курской области, Чувашии, Тульской, Омской областях и Татарстане.

За последние сутки подтверждены 57 летальных случаев. За весь период по России умерли 18 635 человек. За прошедшие 24 часа были выписаны 2 475 человек, а за все время – 878 700.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.

Минздрав РФ выпустил "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября.

Первые небольшие партии вакцины отгружены во все регионы. Доставка первых образцов ожидается до 14 сентября.