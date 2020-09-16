Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве скончались 9 пациентов с коронавирусом. Такие данные представили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
У всех пациентов была диагностирована пневмония, заявили в Оперштабе. Кроме того, умершие имели положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.
Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в столице составило 5 025 человек.
В Оперштабе напомнили, что при любых симптомах простуды и ОРВИ следует оставаться дома. При этом не следует рисковать своей жизнью и здоровьем окружающих. Специалисты советуют не заниматься самолечением, а вызывать врача на дом.
За последние сутки в России выявили 5 670 новых случаев коронавируса. Из них на Москву пришлось 750 случаев болезни.
В России за сутки выявлено 5 670 случаев заражения коронавирусом
В столице число новых случаев коронавируса составляет 5,92 на 100 тысяч человек. По данному показателю город находится во втором десятке среди субъектов РФ.
По данным ВОЗ, в России не отмечается рост распространения COVID-19. В организации пояснили, что основывались на информации из национального контактного института.
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