ВОЗ ожидает увеличение смертности из-за COVID-19 в Европе в октябре и ноябре

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Согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в Европе в октябре и ноябре может увеличиться число смертей из-за коронавируса. Об этом рассказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

"Ситуация усложнится. В октябре, в ноябре мы увидим более высокую смертность", – сообщил он.

Агентством "Франс Пресс" уточняется, что рост количества смертей может быть связан с новой волной пандемии в Европе.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 28,6 миллиона случаев коронавирусной инфекции, свыше 917 тысяч человек скончались. В России выявлено 1 062 811 случаев COVID-19, вылечились 876 225 человек, скончались 18 578.

Ранее Всемирная организация здравоохранения с начала пандемии зафиксировала рекордный показатель новых случаев коронавируса за сутки – почти 308 тысяч заболевших.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.

Минздрав РФ выпустил "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Первые небольшие партии вакцины отгружены во все регионы. Доставка первых образцов ожидается до понедельника, 14 сентября.