ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост новых случаев коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения с начала пандемии зафиксировала рекордный показатель новых случаев коронавируса за сутки – почти 308 тысяч заболевших, сообщает RT.

По данным организации, за последние 24 часа выявлены 307 930 заболевших COVID-19. Ранее рекордный показатель был зафиксирован 6 сентября – 306 857 случаев.

В общей сложности в мире выявлены уже более 28,6 миллиона случаев заражения, свыше 917 тысяч человек скончались.

Согласно данным на 13 сентября, за сутки в России подтвердили 5 449 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 283 не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране выявлено 1 062 811 случаев COVID-19, вылечились 876 225 человек, скончались 18 578.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.

Минздрав РФ выпустил "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Первые небольшие партии вакцины отгружены во все регионы. Доставка первых образцов ожидается до понедельника, 14 сентября.