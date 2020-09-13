Еще 900 пациентов вылечились от коронавируса в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве выздоровели еще 900 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 900 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 229 573", – сообщила вице-мэр.

Ракова напомнила, что врачи после лечения проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Вылечившимся москвичам в возрасте от 18 до 55 лет и без хронических заболеваний предлагают стать донорами плазмы.

За прошедшие сутки в России подтвердили 5 488 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 229 не имели клинических проявлений болезни. На Москву пришлось 670 случаев. Всего в России зарегистрировано 1 057 362 случаев коронавирусной инфекции.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.

Минздрав РФ выпустил "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Первые небольшие партии вакцины отгружены во все регионы. Доставка первых образцов ожидается до понедельника, 14 сентября.

