В России выявили 5 488 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России подтвердили 5 488 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 1 229 не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 зарегистрировали в 85 регионах. На Москву пришлось 670 случаев, на Санкт-Петербург – 203, Московскую область – 170, Ростовскую область – 159, Нижегородскую область – 156, Ставропольский край – 135, Свердловскую область – 128, Воронежскую область – 115, Ульяновскую область – 110, Самарскую область – 106, Саратовскую область и Красноярский край – по 101.

В Волгоградской области зарегистрировали 97 случаев коронавируса, в Оренбургской области – 96, в Кемеровской области – 93, в Краснодарском крае и Пензенской области – по 90, в Калмыкии – 88, Архангельской области и Дагестане – по 83, в Иркутской области – 76, в Ханты-Мансийском АО – 75, Хабаровском крае – 72, Приморском крае – 71, Крыму – 70.

На Челябинскую область и Республику Саха (Якутия) пришлось по 69 новых пациентов, на Мурманскую область – 68, Кировскую область – 66, Карачаево-Черкесию – 63, Коми, Удмуртию и Алтайский край – по 61, Пермский край – 59, Республику Алтай, Омскую и Томскую области – по 55, на Забайкальский край – 51, Астраханскую, Тюменскую и Новосибирскую области – по 50.

В Орловской области зафиксировали 49 случаев, в Ямало-Ненецком АО и Бурятии – по 48, в Костромской области – 47, Ярославской области – 44, Белгородской области – 42, Ивановской области и Ингушетии – по 41, Вологодской области – 39, Псковской области – 38, Кабардино-Балкарии и Сахалинской области – по 37, в Курской и Ленинградской областях – по 36.

На Брянскую и Калужскую области пришлось по 35 случаев, на Магаданскую область – 34, на Рязанскую область и Хакасию – по 33, Владимирскую и Липецкую области – по 32, Башкирию, Мордовию и Амурскую область – по 30, на Северную Осетию и Курганскую область – по 29, Тамбовскую область и Карелию – по 28, Калининградскую область и Камчатский край – по 27, на Тульскую область, Новгородскую области и Республику Тыва – по 26.

В Татарстане и Чувашии зарегистрировали по 25 случаев, в Тверской области – 24, Адыгее и Республике Марий Эл – по 21, Смоленской области – 13, Севастополе – 12, Еврейской АО – 7, Чечне – 4, Ненецком автономном округе и Чукотском АО – по 1.

Всего в России зарегистрировано 1 057 362 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Москве, Московской области, Смоленской области и Чечне.

За последние сутки подтверждены 119 летальных случаев. За весь период по России умерли 18 484 человека. За прошедшие 24 часа были выписаны 5 428 человек, а за все время – 873 535.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.

Минздрав РФ выпустил "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября.

Первые небольшие партии вакцины отгружены во все регионы. Доставка первых образцов ожидается до понедельника, 14 сентября.