В России выявили 5 449 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России подтвердили 5 449 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 1 283 не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 зарегистрировали в 84 регионах. На Москву пришлось 650 случаев, на Санкт-Петербург – 206, Московскую область – 166, Ростовскую область – 162, Нижегородскую область – 159, Ставропольский край – 137, Свердловскую область – 131, Ульяновскую область – 128, Самарскую область – 111, Воронежскую область – 110, Саратовскую область – 105, Красноярский край – 103.

В Кемеровской области зафиксировали еще 97 новых случаев, в Архангельской и Оренбургской областях – по 96, Волгоградской области – 95, Краснодарском крае – 92, Пензенской области – 85, Дагестане – 83, Ханты-Мансийском АО – 78, Пермском крае – 71, Иркутской области, Хабаровском крае и Крыму – по 69, Калмыкии и Якутии – по 68, Мурманской области – 67, Удмуртии и Забайкальском крае – по 63.

Еще по 62 новых случая зафиксировали в Кировской области и Алтайском крае, Челябинской области – 61, Карачаево-Черкесской Республике – 59, Коми – 58, Пермском крае – 57, Тюменской области – 55, Орловской области – 51, Ямало-Ненецком АО и Томской области – по 50, Новосибирской области – 49, Бурятии – 48, Костромской области – 47, Белгородской, Астраханской, Омской областях и Ингушетии – по 45.

В Ивановской и Вологодской областях выявили еще по 42 новых случая, в Ярославской области – 41, Кабардино-Балкарской Республике и Сахалинской области – по 40, Брянской области – 39, Калужской, Ленинградской областях и Алтае – по 37, Хакасии и Магаданской области – по 33, Калининградской, Псковской областях, а также в Башкортостане и Мордовии – по 32, Тыве – 31, во Владимирской, Липецкой областях и Северной Осетии – по 30, в Рязанской области – 29, Тамбовской, Тульской, Курганской и Амурской областях – по 28, Курской области – 27, Новгородской области – 26, Камчатском крае – 25, Тверской области и Чувашии – по 24.

В Татарстане зарегистрировали 23 новых случая, в Карелии и Адыгее – по 20, Марий Эл и Севастополе – по 19, Смоленской области – 14, Еврейской АО – 6, Чеченской Республике – 4, Чукотском АО – 1.

Всего в России зарегистрирован 1 062 811 случай коронавирусной инфекции. За последние сутки подтверждены 94 летальных случая. За весь период по России умерли 18 578 человек. За прошедшие 24 часа были выписаны 2 690 человек, а за все время – 876 225.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.

Минздрав РФ выпустил "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Первые небольшие партии вакцины отгружены во все регионы. Доставка первых образцов ожидается до понедельника, 14 сентября.