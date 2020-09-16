В ВОЗ заявили, что не фиксируют роста распространения COVID-19 в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В России не зафиксирован рост случаев заражения коронавирусом, в то время как в Европе такая тенденция наблюдается, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.
"На этот момент мы можем увидеть, что в европейском регионе во многих странах идет рост инфекции. Мы этого не видим в России", – отметила Вуйнович на онлайн-конференции.
Она подчеркнула, что такое заключение в ВОЗ сделали, основываясь на информации, которая каждый день предоставляется организации через национальный контактный институт, занимающийся медико-санитарными правилами.
Кроме того, Вуйнович заявила, что реагирование на COVID-19 в России было беспрецедентным и страна лидирует в мире по числу проводимых тестов.
"Огромное реагирование всей системы, всего правительства, на всех уровнях, что позволило хорошо увидеть число инфицированных. Россия одна из лидирующих в мире по числу тестов, которые проводились", – сказала представитель ВОЗ.
Коронавирусная инфекция COVID-19 была объявлена ВОЗ пандемией 11 марта 2020 года.
По последним данным организации, в мире выявлены уже более 29,1 миллиона случаев заражения, свыше 926 тысяч человек скончались.
В России выявлено 1 079 519 случаев COVID-19, вылечились 890 114 человек, скончались 18 917.
За последние сутки в стране подтвердили 5 670 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 309 не имели клинических проявлений болезни.
Также за прошедшие 24 часа подтверждены 132 летальных случая. За весь период по России умерли 18 917 человек. За сутки были выписаны 5 809 человек, а за все время – 890 114.
Европа готовится к новой волне COVID-19
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