Гинцбург назвал условие предотвращения второй и последующей волн COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Без коллективного иммунитета к коронавирусу не получится избежать второй, третьей и последующих волн COVID-19. Об этом в эфире Первого канала заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"До тех пор, пока мы не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будет, к сожалению, и вторая волна, третья, и десятая волна", – отметил Гинцбург.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована Минздравом России 11 августа. Ее разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат получил название "Спутник V".

В гражданский оборот "Спутник V" вышел 8 сентября. После этого первые небольшие партии российской вакцины были отгружены во все регионы.

В столице массовую вакцинацию планируют провести в конце 2020 – начале 2021 года, рассказал Сергей Собянин.

За последние сутки в России подтвердили 5 529 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 245 не имели клинических проявлений болезни.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 28,9 миллиона случаев заражения, свыше 922 тысяч человек скончались.

В России всего выявлено 1 073 849 случаев COVID-19, вылечились 884 305 человек, скончались 18 785.

