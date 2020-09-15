Гинцбург назвал условие предотвращения второй и последующей волн COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Без коллективного иммунитета к коронавирусу не получится избежать второй, третьей и последующих волн COVID-19. Об этом в эфире Первого канала заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"До тех пор, пока мы не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будет, к сожалению, и вторая волна, третья, и десятая волна", – отметил Гинцбург.
Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована Минздравом России 11 августа. Ее разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат получил название "Спутник V".
В гражданский оборот "Спутник V" вышел 8 сентября. После этого первые небольшие партии российской вакцины были отгружены во все регионы.
В столице массовую вакцинацию планируют провести в конце 2020 – начале 2021 года, рассказал Сергей Собянин.
За последние сутки в России подтвердили 5 529 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 245 не имели клинических проявлений болезни.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 28,9 миллиона случаев заражения, свыше 922 тысяч человек скончались.
В России всего выявлено 1 073 849 случаев COVID-19, вылечились 884 305 человек, скончались 18 785.
Эксперт ответил на вопросы о COVID-19
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