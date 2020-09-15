Россия эффективно противостоит коронавирусу – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Россия эффективно противостоит коронавирусу, сообщил Владимир Путин, открывая по видеосвязи медцентры Минобороны.
По словам президента, РФ находится на 40-м месте в мире по числу заболевших на 100 тысяч населения и при этом на 100-м месте по показателям смертности от COVID-19.
"Наша страна лидирует в мире по такой позиции, как количество проведенных тестов на 100 тысяч граждан", – добавил российский лидер.
По его мнению, такая комплексная работа позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях, проводить эффективное лечение и таким образом защищать жизнь и здоровье миллионов людей.
11 августа в России зарегистрировали отечественную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Он получил название "Спутник V".
За последние сутки в России выявили 5 529 новых случаев коронавируса. Всего в РФ выявили 1 073 849 случаев COVID-19, вылечились 884 305 человек, скончались 18 785.
Говорилось, что прививать детей от коронавируса в этом году не будут. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подчеркивал, что к вопросу о вакцинации детей власти вернутся только тогда, когда появится полное понимание картины о влиянии вакцины на организм.
Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев
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