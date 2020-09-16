В России выявили 5 670 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За последние сутки в России подтвердили 5 670 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 1 309 не имели клинических проявлений болезни.
COVID-19 зарегистрировали в 84 регионах. На Москву пришлось 750 случаев, на Санкт-Петербург – 207, Московскую область – 173, Ростовскую область – 167, Нижегородскую область – 165, Ставропольский край – 137, Ульяновскую и Свердловскую области – по 127, Кемеровскую область – 126, Самарскую область – 121, Воронежскую область – 116, Саратовскую область – 111, Волгоградскую область – 104, Красноярский край – 101.
В Оренбургской области зафиксировали 100 случаев коронавируса, в Пензенской области – 98, Краснодарском крае – 95, Дагестане – 85, Ханты-Мансийском АО – 83, Иркутской области – 76, Архангельской и Мурманской областях – по 75, Удмуртии и Челябинской области – по 72, в Приморском крае – 70, в Республике Саха (Якутия) – 68, Хабаровском крае – 67, Карачаево-Черкесии – 66, Алтайском крае – 65.
На Пермский край пришлось 64 новых пациента, на Забайкальский край – 61, Кировскую область – 60, Коми и Ямало-Ненецкий АО – по 58, Алтай – 56, Тюменскую область – 54, Ярославскую, Астраханскую и Новосибирскую области – по 53, Орловскую область – 52, Томскую область – 51, Брянскую область – 49, Белгородскую область – 48, Бурятию – 47, Ингушетию – 46, Ивановскую область – 43, Вологодскую область и Кабардино-Балкарию – по 42, Костромскую область – 41, Крым – 40.
В Ленинградской области зарегистрировали 39 пациентов, в Калмыкии – 37, в Тыве – 35, во Владимирской, Липецкой, Омской и Магаданской областях – по 34, в Рязанской области – 33, в Калужской, Калининградской областях, Северной Осетии и Башкирии – по 32, в Тамбовской и Сахалинской областях – по 31, в Тульской области, Мордовии и Хакасии – по 30, в Карелии и Новгородской области – по 29, Курской и Курганской областях – по 28.
На Чувашию пришлось 27 случаев, Тверскую и Амурскую области – по 25, Камчатский край – 23, Республику Марий Эл – 22, Адыгею – 21, Татарстан – 20, Псковскую область – 19 , Севастополь – 18, Смоленскую область – 11, Еврейскую АО – 9, Чечню – 4, Ненецкий автономный округ – 1.
Всего в России зарегистрировано 1 079 519 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Чукотском АО, Московской, Смоленской областях, Чечне, Москве, Ненецком АО, Чувашии, Тульской и Омской областях.
За последние сутки подтверждены 132 летальных случая. За весь период по России умерли 18 917 человек. За прошедшие 24 часа были выписаны 5 809 человек, а за все время – 890 114.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.
Минздрав РФ выпустил "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Первые небольшие партии вакцины отгружены во все регионы.
Глава Минздрава рассказал, сколько пациентов с коронавирусом в больницах РФ
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