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Общество

11:09

Москва находится во втором десятке регионов по числу новых случаев COVID-19

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,92 на 100 тысяч человек. По данному показателю город находится во втором десятке среди субъектов РФ.

Столица входит в топ регионов страны с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19. Этот показатель в городе составляет 0,3%.

За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса в Москве выздоровели 1 223 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 232 706.

В России подтвердили 5 670 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 309 не имели клинических проявлений болезни. На столицу пришлось 750 случаев.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Минздрав РФ выпустил вакцину в гражданский оборот 8 сентября. Первые небольшие партии отгружены во все регионы.

В Москве от коронавируса вылечились еще 1223 человека

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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