Участников испытаний вакцины от COVID-19 попросили воздержаться от алкоголя

Фото: Агентство «Москва»/Сергей Киселев

Ученые, занятые на исследованиях вакцины от коронавируса "Спутник V", опубликовали список рекомендаций для добровольцев. Об этом сообщает РИА Новости.

В протоколе клинического испытания указано, что тем, кто вызвался испытывать препарат, нельзя употреблять алкоголь. От спиртного следует отказаться за три дня до вакцинации, а после требуется соблюдать меру. Курильщиков же попросили ограничиться десятью сигаретами в день.

Ряд требований касается исключительно женщин. В частности, нарушить клиническую картину может беременность, а потому зачатие в период испытаний не рекомендуется.

"Если вы решили участвовать в исследовании, то в период его проведения вам не рекомендуется беременеть, кормить ребенка грудью, а также являться донором яйцеклетки в течение трех месяцев после вакцинации", – уточнили в протоколе.

Мужчинам, в свою очередь, рекомендовали избегать зачатия ребенка в период испытаний, а также призвали не сдавать сперму во время и в течение трех месяцев после процедуры.

Первую в мире вакцину против COVID-19 зарегистрировали в России 11 августа. Данный препарат получил название "Спутник V". В Москве идет третий, пострегистрационный этап клинических исследований.

В Москве врачи будут отслеживать состояние участников испытания вакцины от COVID-19 с помощью электронных браслетов.

