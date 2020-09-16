Участников испытаний вакцины от COVID-19 попросили воздержаться от алкоголя

Фото: Агентство «Москва»/Сергей Киселев
Ученые, занятые на исследованиях вакцины от коронавируса "Спутник V", опубликовали список рекомендаций для добровольцев. Об этом сообщает РИА Новости.
В протоколе клинического испытания указано, что тем, кто вызвался испытывать препарат, нельзя употреблять алкоголь. От спиртного следует отказаться за три дня до вакцинации, а после требуется соблюдать меру. Курильщиков же попросили ограничиться десятью сигаретами в день.
Ряд требований касается исключительно женщин. В частности, нарушить клиническую картину может беременность, а потому зачатие в период испытаний не рекомендуется.
"Если вы решили участвовать в исследовании, то в период его проведения вам не рекомендуется беременеть, кормить ребенка грудью, а также являться донором яйцеклетки в течение трех месяцев после вакцинации", – уточнили в протоколе.
Мужчинам, в свою очередь, рекомендовали избегать зачатия ребенка в период испытаний, а также призвали не сдавать сперму во время и в течение трех месяцев после процедуры.
Первую в мире вакцину против COVID-19 зарегистрировали в России 11 августа. Данный препарат получил название "Спутник V". В Москве идет третий, пострегистрационный этап клинических исследований.
В Москве врачи будут отслеживать состояние участников испытания вакцины от COVID-19 с помощью электронных браслетов.
Инфекционист ответил на вопросы о COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: