На испытания вакцины от COVID-19 в Москве записались около 55 тысяч человек – Собянин

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Для участия в тестировании вакцины от COVID-19 записались около 55 тысяч жителей столицы. Об этом во время президиума заседания Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции сообщил Сергей Собянин.

"На данный призыв жители города откликнулись активно. У нас необходимо провести исследование на 40 тысячах, записались уже 55 тысяч", – заявил Собянин.

Он добавил, что поучаствовать в исследовании могут все желающие с учетом медицинских требований.

"Количество добровольцев будет наращиваться. Сейчас уже понятно, что нам ничего не мешает в полном объеме провести эти исследования, что, конечно, будет способствовать продвижению и производству отечественной вакцины", – сказал мэр.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в столице нет необходимости вводить дополнительные ограничительные меры. Глава города подчеркнул, что в ближайшее время ситуация с коронавирусом в Москве будет управляемой.

Он отметил, что в городе положительный результат на COVID-19 дают лишь 1,5 процента тестов. При этом свободны порядка 60 процентов коек, оборудованных для приема пациентов с коронавирусом, подчеркнул градоначальник.

За последние сутки в России подтвердили 5 509 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 388 не имели клинических проявлений болезни. В Москве число новых заболевших – 696.