Мишустин заявил о сохраняющейся в РФ угрозе заражения коронавирусом

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что угроза заражения коронавирусом в России сохраняется, сообщает РИА Новости.
"Угроза заражения коронавирусом остается, и именно в осенний период начинаются сезонные заболевания – ОРВИ, грипп, поэтому крайне важно обезопасить от инфекции себя и своих близких", – отметил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
По словам Мишустина, для этого необходимо следовать предписаниям специалистов. В частности, следует носить маски в общественных масках и соблюдать безопасную дистанцию.
За последние сутки в России подтвердили 5 509 новых случаев COVID-19. Из них 1 388 не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране 1 068 320 заболевших коронавирусом.
11 августа зарегистрировали отечественную вакцину для профилактики коронавируса. Препарат разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
Первую партию вакцины выпустят на расширенные клинические исследования в ноябре. В ее испытаниях на данный момент участвуют 100 человек.
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