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Общество

15:17

Мишустин заявил о сохраняющейся в РФ угрозе заражения коронавирусом

власть общество

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов/POOL

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что угроза заражения коронавирусом в России сохраняется, сообщает РИА Новости.

"Угроза заражения коронавирусом остается, и именно в осенний период начинаются сезонные заболевания – ОРВИ, грипп, поэтому крайне важно обезопасить от инфекции себя и своих близких", – отметил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

По словам Мишустина, для этого необходимо следовать предписаниям специалистов. В частности, следует носить маски в общественных масках и соблюдать безопасную дистанцию.

За последние сутки в России подтвердили 5 509 новых случаев COVID-19. Из них 1 388 не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране 1 068 320 заболевших коронавирусом.

11 августа зарегистрировали отечественную вакцину для профилактики коронавируса. Препарат разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Первую партию вакцины выпустят на расширенные клинические исследования в ноябре. В ее испытаниях на данный момент участвуют 100 человек.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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