Состояние участников испытания вакцины от COVID-19 будут отслеживать электронные браслеты

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В Москве врачи будут отслеживать состояние участников испытания вакцины от COVID-19 с помощью электронных браслетов. Об этом в ходе посещения телемедицинского центра департамента здравоохранения столицы сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы старались создать условия для комфортного общения с участниками испытания вакцины на период пострегистрационных клинических исследований, которые пройдут в нашем учреждении. Это и мобильное приложение для заполнения показаний своего здоровья, и телемедицинский центр, где в первые три дня связываются с человеком, и электронные браслеты, которые дистанционно помогают отслеживать показатели здоровья", – рассказала Ракова.
Как рассказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, пожилые участники исследования получат дополнительный контроль.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что для участия в тестировании вакцины от COVID-19 записались около 55 тысяч жителей столицы, что более чем на 10 тысяч больше необходимого количества участников.
Первую в мире вакцину против COVID-19 зарегистрировали в России 11 августа. Данный препарат получил название "Спутник V". В Москве идет третий, пострегистрационный этап клинических исследований.
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