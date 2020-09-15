Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Еще 1086 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Число выздоровевших в столице продолжает увеличиваться. После прохождения лечения за прошедшие сутки выздоровели 1086 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 231 483", – сказала она.
Уточняется, что для подтверждения отсутствия заболевания у человека врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
Специалисты предлагают излечившимся москвичам стать донорами плазмы крови. Для этого необходимо обратиться на горячую линию по номеру 8-495-870-45-16.
По данным на 14 сентября, в России подтвердили 5 509 новых случаев коронавирусной инфекции. 1 388 не имели клинических проявлений болезни. На Москву пришлось 696 случаев.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.
Минздрав РФ выпустил "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Первые небольшие партии вакцины отгружены во все регионы.
В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом
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