Москвичи сдали плазму для лечения больных COVID-19 уже более 3 тысяч раз

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Плазму для лечения больных коронавирусом в Москве сдали более 3 тысяч раз. Об этом Агентству "Москва" сказал главный внештатный специалист-трансфузиолог департамента здравоохранения столицы Андрей Буланов.
"Плазму сдали уже более 3 тысяч раз, причем 10% из этого числа – это повторные донации", – объяснил Буланов.
Он отметил эффективность использования плазмы с антителами к коронавирусу. "У пациентов средней тяжести после переливания донорской плазмы на 63% уменьшается вероятность прогрессирования дыхательной недостаточности, тем самым снижая шанс перевода в реанимацию", – добавил главный внештатный специалист-трансфузиолог столичного департамента.
Врач сказал, что все еще продолжаются исследования. "Но то, что антиковидная плазма работает эффективно в определенных условиях, сомнений нет", – обратил внимание Буланов.
Для того чтобы сдать плазму после перенесенного коронавируса, надо сообщить о своем намерении по телефону горячей линии 8 (495) 870-45-16.
В РФ выявлено 1 068 320 случаев COVID-19, вылечились 878 700 человек, скончались 18 635.
Ранее говорилось, что на испытания вакцины от COVID-19 в Москве записались около 55 тысяч человек. Мэр города Сергей Собянин добавил, что поучаствовать в исследовании могут все желающие с учетом медицинских требований.
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