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Оперную певицу Анну Нетребко выписали из больницы после прохождения лечения от коронавируса. Об этом она сообщила в Instagram.
Она поблагодарила врачей и персонал 52-й московской клинической больницы за быстрое и эффективное лечение.
"Наши врачи лучшие и знают, как с этим вирусом разбираться. И, конечно, благодарю моих подписчиков за поддержку, энергию и теплые слова. Я чувствовала вас и поэтому поправилась быстрее", – написала певица.
17 сентября стало известно, что Анну Нетребко госпитализировали с пневмонией, вызванной коронавирусом. Она рассказала, что находится в больнице несколько дней и изолировалась сразу, как почувствовала недомогание.
Нетребко отпраздновала день рождения в больнице
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