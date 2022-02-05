Свыше тысячи школьников провели "Учебный день в музее" во Дворце госуслуг на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Свыше тысячи школьников посетили занятия в рамках "Учебного дня в музее" во Дворце госуслуг на ВДНХ. Для посетителей там работает музейно-выставочный комплекс истории государственной службы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг "Мои документы" Кристина Сиротинина отметила, что экспозиция рассказывает об истории государственной службы в России.

"И мы рады, что на нашей площадке проходят уроки для учеников. Наш комплекс востребован среди столичных школ – с начала учебного года он вошел в пятерку самых популярных музеев проекта", – приводятся в материале слова Сиротининой.

Во Дворце госуслуг для школьников проводят занятия по обществознанию, истории, китайскому и английскому языкам, математике и информатике. Ребятам подробно рассказывают о становлении госслужбы в стране, погружая в прошлые эпохи и демонстрируя многие мелкие детали. Все занятия проходят с соблюдением мер безопасности. Зарегистрироваться на участие можно на сайте проекта.

Ранее сообщалось, что в Москве с 8 февраля по 29 апреля пройдет акция "День без турникетов. Дети". В мероприятии примут участие 36 профориентационных площадок, в том числе 10 детских технопарков. В рамках программы запланировано около 375 познавательных мероприятий.

Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что к акции присоединятся технопарки "Наукоград" МФЮА, "Альтаир" РТУ МИРЭА, "Кулибин ПРО", "Инжинириум" МГТУ имени Баумана, "Вертикальный взлет", "На Зорге", "Калибр", детские технопарки на базе НИЦ "Курчатовский институт" и Центра развития инжиниринга Московского политеха, а также технопарк равных возможностей РГСУ.

